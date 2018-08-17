На Закарпатті поліція виявила схованку з марихуаною на 39 млн грн
На території площею близько одного гектара, яка здавалася в оренду, були спеціально облаштовані крапельною системою поливу ділянки з кущами марихуани.
Крім того, у кількох занедбаних господарських приміщеннях правоохоронці виявили стебла коноплі, яку готували для розфасування, а також суху речовину, розфасовану у спеціальні пакети та скляні банки для консервування.
"Територія була замаскована під господарське угіддя і охоронялася собаками. Також правоохоронці виявили кілька камер відеоспостереження. Під час обшуку вилучено 130 кілограмів висушеної марихуани та 123 стебла розміром від 80 сантиметрів до 2 метрів 20 сантиметрів", — повідомляє прес-служба обласного управління поліції.
Нагадаємо, вчора поліція Миколаївської області виявила в одному з сіл Арбузинського району дві теплиці з конополею. Вартість рослин оцінили в 12 мільйонів гривень за цінами "чорного ринку".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО "Богдана": перші фото нової української гаубиці з калібром 155-мм
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими