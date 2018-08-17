На Закарпатті поліція виявила схованку з марихуаною на 39 млн грн

Під час обшуку вилучено 130 кілограмів висушеної марихуани та 123 стебла

У Закарпатській області між селами Розівка та Холмок у четвер, 16 серпня, поліцейські виявили схованку з марихуаною на 39 мільйонів гривень.

На території площею близько одного гектара, яка здавалася в оренду, були спеціально облаштовані крапельною системою поливу ділянки з кущами марихуани.

Крім того, у кількох занедбаних господарських приміщеннях правоохоронці виявили стебла коноплі, яку готували для розфасування, а також суху речовину, розфасовану у спеціальні пакети та скляні банки для консервування. "Територія була замаскована під господарське угіддя і охоронялася собаками. Також правоохоронці виявили кілька камер відеоспостереження. Під час обшуку вилучено 130 кілограмів висушеної марихуани та 123 стебла розміром від 80 сантиметрів до 2 метрів 20 сантиметрів", — повідомляє прес-служба обласного управління поліції.

Нагадаємо, вчора поліція Миколаївської області виявила в одному з сіл Арбузинського району дві теплиці з конополею. Вартість рослин оцінили в 12 мільйонів гривень за цінами "чорного ринку".