На Закарпатті прикордонник, якого збило авто, помер у лікарні
Про це повідомив голова ДПСУ Петро Цигикал.
"...від отриманих травм в лікарні, не приходячи до свідомості, помер начальник відділу прикордонної служби "Ділове" майор Вадим Березенський. Висловлюю від себе особисто і від усього персоналу Держприкордонслужби України слова глибокого співчуття та скорботи рідним і близьким офіцера. Він був справжнім взірцем сумлінного виконання свого професійного обов'язку. Особа, яка вчинила цей безглуздий та вкрай жорстокий вчинок – наїзд на прикордонника, уже в поліції. Сподіваємося, що правосуддя буде суворим та справедливим", – зазначив Цигикал.
Нагадаємо, сьогодні вночі в Закарпатській області автомобіль на іноземній реєстрації збив українського прикордонника. Машину затримали, однак одій втік з місця ДТП.
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