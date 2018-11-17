На Закарпатті прикордонник, якого збило авто, помер у лікарні

Про це повідомив голова ДПСУ Петро Цигикал.

"...від отриманих травм в лікарні, не приходячи до свідомості, помер начальник відділу прикордонної служби "Ділове" майор Вадим Березенський. Висловлюю від себе особисто і від усього персоналу Держприкордонслужби України слова глибокого співчуття та скорботи рідним і близьким офіцера. Він був справжнім взірцем сумлінного виконання свого професійного обов'язку. Особа, яка вчинила цей безглуздий та вкрай жорстокий вчинок – наїзд на прикордонника, уже в поліції. Сподіваємося, що правосуддя буде суворим та справедливим", – зазначив Цигикал.