На Закарпатті спалахнув потяг

У місті Берегове Закарпатської області сталося загоряння електропоїзда.

Загорання сталося у складі "Королево-Батєво" сьогодні, 22 травня, під час зупинки "дизелю" на станції В. Бакта, повідомляє Mukachevo.net.

Пожежа сталася у моторному відсіку потяга. Інформація про постраждалих відсутня. Наразі на місці події працюють пожежники та правоохоронці.

Нагадаємо, що поблизу залізничної станції в місті Долинська Знам’янської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці загорівся дизельний тепловоз.