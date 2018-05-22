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На Закарпатті спалахнув потяг

Пожежа сталася у моторному відсіку потяга
У місті Берегове Закарпатської області сталося загоряння електропоїзда.
На Закарпатті спалахнув потяг Фото: mukachevo.net

Загорання сталося у складі "Королево-Батєво" сьогодні, 22 травня, під час зупинки "дизелю" на станції В. Бакта, повідомляє Mukachevo.net.

Пожежа сталася у моторному відсіку потяга. Інформація про постраждалих відсутня. Наразі на місці події працюють пожежники та правоохоронці.

Нагадаємо, що поблизу залізничної станції в місті Долинська Знам’янської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці загорівся дизельний тепловоз.

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22 05 2018 12:36
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