CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Берегове Закарпатської області сталося загоряння електропоїзда.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Закарпатті спалахнув потяг
Пожежа сталася у моторному відсіку потяга
Фото: mukachevo.net
Загорання сталося у складі "Королево-Батєво" сьогодні, 22 травня, під час зупинки "дизелю" на станції В. Бакта, повідомляє Mukachevo.net.
Пожежа сталася у моторному відсіку потяга. Інформація про постраждалих відсутня. Наразі на місці події працюють пожежники та правоохоронці.
Нагадаємо, що поблизу залізничної станції в місті Долинська Знам’янської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці загорівся дизельний тепловоз.
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22 05 2018 12:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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