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На заморських територіях Франції розпочалися вибори президента

Виборці розпочали голосування сьогодні через велику різницю між часовими поясами
На заморських територіях Франції, зокрема у Сен-П'єрі і Мікелоні, що біля східного узбережжя Канади, сьогодні, 22 квітня, відкрилися дільниці для голосування на виборах президента.
На заморських територіях Франції розпочалися вибори президента Фото: reuters.com

Про це повідомляє DW. 

Перше голосування розпочалося в суботу на островах Сен П'єрі і Мікелоні, що біля східного узбережжя Канади, населення яких становить близько шести тисяч осіб. Крім того, сьогодні голосуватимуть жителі Французької Гвіани, Мартініки і Французької Полінезії.

Виборці вищезазначених територій розпочали голосування сьогодні через велику різницю між часовими поясами. За даними ЗМІ, остаточні результати виборів мають оголосити в один і той самий час на французьких територіях в західній півкулі і в метрополії.

Перший раунд президентських виборів у Франції відбудеться в неділю, 23 квітня 2017 року. Якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, то другий тур між двома претендентами відбудеться 7 травня.

Нагадаємо, за п'ять днів до першого туру президентських виборів у Франції четверо кандидатів мали шанси посісти 1-2 місця і вийти до другого туру.

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