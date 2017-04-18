Вибори у Франції: 4 кандидатів мають шанси на перше місце Опитування Opinionway показало, що Макрон і Ле Пен отримують по 22%, Фійон набирає 21%, а Меланшон - 18

За п'ять днів до першого туру президентських виборів у Франції четверо кандидатів мають шанси посісти 1-2 місця і вийти до другого туру

Фото: fr.sputniknews.com

Про це свідчать результати двох опитувань, оприлюднених 18 квітня, повідомляє Euobserver. Соціологічне опитування Elabe показало, що центристський кандидат Еммануель Макрон може набрати 24% голосів, в спину йому дихає лідер ультраправих Марін Ле Пен – 23%. Кандидат від консерваторів Франсуа Фійон має підтримку 19,5% виборців, а кандидат від "лівих" Жан-Люк Меланшон — 18%. Опитування Opinionway показало, що Макрон і Ле Пен отримують по 22%, Фійон набирає 21%, а Меланшон — 18. Нагадаємо, що раніше Генеральна дирекція внутрішньої безпеки Франції попередила головних кандидатів президентських виборів про терористичну загрозу їх особистої безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію