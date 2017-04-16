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Спецслужби попередили кандидатів на пост президента Франції про загрозу їх безпеці

За словами міністра внутрішніх справ Франції, "терористичний ризик максимальний"
Генеральна дирекція внутрішньої безпеки Франції попередила головних кандидатів президентських виборів про терористичну загрозу їх особистої безпеки.
Спецслужби попередили кандидатів на пост президента Франції про загрозу їх безпеці Фото: fr.sputniknews.com

"Терористичний ризик максимальний, і наші служби мобілізовані", – сказав міністр внутрішніх справ Франції Матіас Текль, який відмовився від будь-яких додаткових коментарів.

Генеральна дирекція внутрішньої безпеки заявила про конкретну терористичну загрозу для особистої безпеки головних кандидатів президентських виборів і безпеки їх виборчих штабів, повідомляє "Еспресо" з посиланням на Journal du dimanche.

Як пише видання, існує "істотна і безпосередня" загроза, до якої паризька прокуратура ставиться дуже серйозно. Вона розпочала попереднє розслідування. Поліцейська служба, що займається охороною кандидатів, одержала у зв’язку із загрозою докладні інструкції.

Нагадаємо, напередодні президентських виборів у Франції Facebook закрив близько 30 тисяч фальшивих акаунтів, що поширювали фейкові новини.

У будівлі штаб-квартири кандидата в президенти Франції, лідера партії "Національний фронт" Марін Ле Пен у Парижі 13 квітня вночі сталася пожежа.

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16 04 2017 21:30
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