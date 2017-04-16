Спецслужби попередили кандидатів на пост президента Франції про загрозу їх безпеці
"Терористичний ризик максимальний, і наші служби мобілізовані", – сказав міністр внутрішніх справ Франції Матіас Текль, який відмовився від будь-яких додаткових коментарів.
Генеральна дирекція внутрішньої безпеки заявила про конкретну терористичну загрозу для особистої безпеки головних кандидатів президентських виборів і безпеки їх виборчих штабів, повідомляє "Еспресо" з посиланням на Journal du dimanche.
Як пише видання, існує "істотна і безпосередня" загроза, до якої паризька прокуратура ставиться дуже серйозно. Вона розпочала попереднє розслідування. Поліцейська служба, що займається охороною кандидатів, одержала у зв’язку із загрозою докладні інструкції.
Нагадаємо, напередодні президентських виборів у Франції Facebook закрив близько 30 тисяч фальшивих акаунтів, що поширювали фейкові новини.
У будівлі штаб-квартири кандидата в президенти Франції, лідера партії "Національний фронт" Марін Ле Пен у Парижі 13 квітня вночі сталася пожежа.
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