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На Запоріжжі проводять обшуки в мерії Енергодару

За даними соцмереж, зараз робота виконкому Енергодарської міськради паралізована, відвідувачів у будинок мерії не пропускають
В Енергодарі співробітники прокуратури, СБУ, ГУ Нацполіції в Запорізькій області за участю бійців спецпідрозділу "КОРД" проводять обшуки у будинку мерії.
На Запоріжжі проводять обшуки в мерії Енергодару Фото: ЗІК

"Сьогодні у будинку виконкому Енергодарської міської ради проводяться санкціоновані обшуки. Слідчі дії здійснюються в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 КК України - "Розкрадання, присвоєння коштів в особливо великих розмірах". Конкретно йдеться про розкрадання посадовими особами мерії Енергодара і керівництвом одного з комунальних підприємств міста 13 млн. грн", - повідомили у керівництві прокуратури Запорізької області, пише "Укрінформ".

За даними соцмереж, зараз робота виконкому Енергодарської міськради паралізована, відвідувачів у будинок мерії не пропускають.

Нагадаємо, 10 грудня у Затоці (Одеська область) представники Нацполіції, ГПУ та СБУ провели масштабну операцію, обшуки та затримання.

Раніше співробітники Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуком в офіс компанії "Ян Де Нул Україна".

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22 12 2016 13:45
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