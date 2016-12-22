На Запоріжжі проводять обшуки в мерії Енергодару
"Сьогодні у будинку виконкому Енергодарської міської ради проводяться санкціоновані обшуки. Слідчі дії здійснюються в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 КК України - "Розкрадання, присвоєння коштів в особливо великих розмірах". Конкретно йдеться про розкрадання посадовими особами мерії Енергодара і керівництвом одного з комунальних підприємств міста 13 млн. грн", - повідомили у керівництві прокуратури Запорізької області, пише "Укрінформ".
За даними соцмереж, зараз робота виконкому Енергодарської міськради паралізована, відвідувачів у будинок мерії не пропускають.
Нагадаємо, 10 грудня у Затоці (Одеська область) представники Нацполіції, ГПУ та СБУ провели масштабну операцію, обшуки та затримання.
Раніше співробітники Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуком в офіс компанії "Ян Де Нул Україна".
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