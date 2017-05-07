На Запоріжжі зіткнулися потяг та легковик, загинули троє людей, з них одна дитина
Трагедія сталася сьогодні в обід, інформація про аварію правоохоронців надійшла від чергового "Укрзалізниці".
"У 12:52 на перегоні між станціями "Якимівка" і "Тащенак" сталося ДТП. Пасажирський поїзд №232 сполученням "Генічеськ-Івано-Франківськ" зіткнувся з легковим автомобілем Cherry Kimo. В результаті ДТП в автомобілі загинули 3 людини, з них одна дитина. Особи, вік і місце проживання загиблих встановлюються", - повідомляє "УНН" з посиланням на прес-службу обласної поліції.
Зупинено рух залізничного транспорту. Зараз на місці події працюють рятувальники.
Нагадаємо, 27 травня о 5:55 на станції "Нігин" у Хмельницькій області сталося зіткнення пасажирського потягу №139 Кам'янець-Подільський з маневровим локомотивом вантажного поїзда. Один пасажирський вагон і локомотив зійшли з рейок. Легкі травми отримали шестеро пасажирів, серед них четверо дітей.
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