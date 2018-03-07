На Житомирщині поліція випадково зупинила авто з понад двома тоннами нелегального бурштину

Третього липня в Ємільчинському районі Житомирської області поліцейські затримали автомобіль з понад двома тоннами нелегального бурштину.

За інформацією поліції, близько 15:00 на автодорозі Коростень-Новоград-Волинський інспектори групи реагування ПП Ємільчинського відділення за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль "Рено Мастер".

"Під час огляду транспортного засобу у ньому було виявлено близько 80 наповнених мішків. На запитання про багаж водій, як з'ясувалось житель м. Олевська, помітно занервував. Відтак поліцейські уважніше придивились до мішків і виявили наявність у них бурштину", – розповіли правоохоронці.

"За попередніми підрахунками, партія у 80 мішках містить понад 2 тонн каміння. Відтак на місце події прибули бійці роти поліції особливого призначення, слідчо-оперативні групи Ємільчинського відділення і Головного управління Нацполіції в області, а також працівники Управління захисту економіки ДЗЕ Нацполіції", – повідомив начальник ГУНП В'ячеслав Печененко.

Транспортний засіб разом з багажем затримали та доставили до главку для проведення слідчих дій. Попередня правова кваліфікація події – стаття 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua