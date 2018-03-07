На Житомирщині поліція випадково зупинила авто з понад двома тоннами нелегального бурштину
За інформацією поліції, близько 15:00 на автодорозі Коростень-Новоград-Волинський інспектори групи реагування ПП Ємільчинського відділення за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль "Рено Мастер".
"Під час огляду транспортного засобу у ньому було виявлено близько 80 наповнених мішків. На запитання про багаж водій, як з'ясувалось житель м. Олевська, помітно занервував. Відтак поліцейські уважніше придивились до мішків і виявили наявність у них бурштину", – розповіли правоохоронці.
"За попередніми підрахунками, партія у 80 мішках містить понад 2 тонн каміння. Відтак на місце події прибули бійці роти поліції особливого призначення, слідчо-оперативні групи Ємільчинського відділення і Головного управління Нацполіції в області, а також працівники Управління захисту економіки ДЗЕ Нацполіції", – повідомив начальник ГУНП В'ячеслав Печененко.
Транспортний засіб разом з багажем затримали та доставили до главку для проведення слідчих дій. Попередня правова кваліфікація події – стаття 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"