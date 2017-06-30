На Житомирщині усім містом зустріли воїнів, які 3 роки боронили Україну в зоні АТО, - ВІДЕО ФОТО

Не приховували сліз рідні, бо за три роки бойових дій на Сході – їхні чоловіки та батьки вперше приїхали у відпустку. За плечима - бої за Дебальцеве, Рубіжне, Степанівку, Савур-Могилу. Тримали оборону на Світлодарській дузі та Волноваському напрямку

Минуло понад три роки, як 30 окрема Новоград-Волинська Рівненська механізована бригада однією із перших виїхала з пункту постійної дислокації в напрямку, де очікувався прорив противника.

Саме на кордоні Херсонської області з Кримом було зосереджено найбільше російської техніки та особового складу кадрових підрозділів Російської Федерації. Втім, на бригаду ще очікували справжні бойові дії на Донбасі. За три роки неоголошеної війни з російським агресором бригада пройшла непростий бойовий шлях.

"У пам’яті захисників добре закарбувалися запеклі бої під час рейдових дій 2014-го, коли був звільнений не один населений пункт: Рубіжне, Степанівка, Міусинськ, Лутугино, стратегічно-важлива висота Савур-Могила та висота поблизу села Георгіївка, звідки тікали російські десантники Псковської дивізії, залишаючи техніку та зброю. Дебальцеве, Чорнухіне, Вуглегірськ, Рідкодуб, Нікішине, Логвинове,.. і це не повний список населених пунктів, де лунали позивні 30-ї механізованої бригади, а її бійці нищили російську техніку та в кілька раз переважаючого противника, неодноразово брали ворога в полон", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook.

Більше року підрозділи 30-ї механізованої бригади тримали оборону на "Світлодарській дузі", і рівно рік не давали пройти ворогу на Волноваському напрямку. На превеликий жаль, повернулися не всі. Імена 141 товариша занесені до Книги пам’яті частини. Ці хлопці – рана для всієї України, яка ніколи не загоїться.



Фото: Генштаб ЗСУ

Новоград-Волинський 29 червня вітав військовослужбовців 30-ї окремої механізованої бригади, яка вперше за три роки війни повернувся в пункт постійної дислокації для відновлення. Особовий склад частини йшов центральними вулицями міста, вшановуючи пам’ять біля підніжжя пам'ятників "Землякам воїнам-інтернаціоналістам", "Небесній сотні та загиблим воїнам АТО", "Загиблих українським воїнам у часи ВВв", "Ветеранам ВВв - жителям міста Новоград-Волинського", всипали квітами та не стримували сліз біля меморіалу "Загиблим за незалежність та територіальну цілісність", на яких викарбувані прізвища побратимів, які не повернулися з АТО.



Фото: Генштаб ЗСУ

На плацу військової частини відбувся військовий ритуал повернення особового складу, під час якого військовослужбовці були нагороджені відзнаками Міністерства оборони України, оперативного командування "Північ" та відзнаками військової частини. Були вручені ордери на службове житло для 11 військовослужбовців.



Фото: Генштаб ЗСУ



Фото: Генштаб ЗСУ



Фото: Генштаб ЗСУ



Фото: Генштаб ЗСУ



Фото: Генштаб ЗСУ



Фото: Генштаб ЗСУ



Фото: Генштаб ЗСУ



Фото: Генштаб ЗСУ



Фото: Генштаб ЗСУ

Люди вітали захисників оплесками, дарували квіти та вигукували слова вдячності за їхню важку, небезпечну та дуже важливу справу захисту України. Висловили свою вдячність і командування оперативного командування "Північ", представники місцевої влади та гості заходу.

Завершенням ритуалу став візит українських артистів фронт-менів гуртів "Тартак" Олександра Положинського та "Тінь сонця" Сергія Василюка. Зірки виконали патріотичні композиції у супроводі військового оркестру 30 ОМБр.

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