НАБУ допитає Мартиненка у зв'язку з оприлюдненням "плівки Онищенка"

Національне антикорупційне бюро збирається допитати колишнього нардепа Миколу Мартиненка у зв'язку з оприлюдненням депутатом Олександром Онищенком запису розмови з ним.

"Звичайно, що ті особи, які там фігурують, ми їх викличемо і будемо допитувати щодо цих записів. Я їх сам сьогодні вранці читав, зміст цієї розмови. Дуже цікава розмова там. Я особисто не викликаю. У нас є провадження, їх розслідує детектив. Звичайно, чекати ми не будемо. Будемо викликати і допитувати", - заявив на прес-конференції сказав директор НАБУ Артем Ситник.

"Основна мета пана Онищенка - уникнути відповідальності за скоєні корупційні дії, в тому числі шляхом відволікання уваги від основного кейса на те, що це нібито політичне переслідування. Навіть у вчорашніх записах я не бачу політичного переслідування", - додав Ситник.

Напередодні видання "Страна" оприлюднило наданий Онищенком запис розмови з Мартиненком, нібито записаний нардепом-утікачем "на кулькову ручку".

Як випливає з аудіорозмови, Мартиненко запропонував Онищенку умовну угоду, яка передбачає кілька етапів. На першому суд винесе рішення про повернення Онищенкові депутатської недоторканності. На другому етапі пов'язаних з Онищенком менеджерів звільнять з-під варти і знімуть звинувачення з матері нардепа. Натомість Онищенко повинен сплатити штраф у державний бюджету в розмірі 400-500 млн грн. При цьому частину грошей допоможе сплатити Рінат Ахметов, за що Онищенко перепише на нього частину свого бізнесу.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Онищенко передав аудіозапис розмови з нардепом Олесем Довгим. Протягом розмови співрозмовники обговорюють якісь схеми, що дозволяють, як можна зрозуміти, вирішити проблеми в стосунках Онищенка й української влади. Довгий підтвердив факт зустрічей з Онищенком у Генуї та в Лондоні і заявив, що на цих зустрічах рекомендував йому і його родині співпрацювати зі слідством, компенсувавши завдані бюджету країни збитки.