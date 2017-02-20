НАБУ користується послугами судді, який закрив справи проти Іванющенка та Злочевського

Попри запевнення керівника САП Назара Холодницького в автоматичному розподілі справ, усі звернення НАБУ потрапляли до двох "ручних" суддів, які знаходяться на "гачку" у НАБУ. У цих суддів таке одіозне минуле, що НАБУ легко відкриває проти них кримінальні провадження та потім отримує від них будь-які рішення, говориться в статті. Тому після комітетських слухань "радикал" Ігор Попов запропонував відсторонити від розгляду справ за поданнями НАБУ суддів, які самі є фігурантами справ

Усі справи за зверненням НАБУ розглядають судді Солом'янського райсуду Києва Андрій Макуха та Олександр Бобровник, проти яких саме ж НАБУ порушило кримінальні провадження.

Про це говорили депутати на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради, пише Gazeta.ua у статті "Жодної "посадки" і мільярдні збитки. Чого не було у звіті НАБУ"

Серед скандальних рішень судді Солом'янського райсуду Олександра Бобровника - закриття кримінального провадження щодо близького соратника Януковича Юрія Іванющенка (про це писав і Сергій Лещенко). А ще - відмова у доступі до документів про корупцію Мінекології часів Миколи Злочевського, а там лише по одному епізоду фіктивних космічних зйомок держбюджет втратив 51 млн грн. За інформацією, яка циркулює в суддівських колах, НАБУ впіймало одіозного суддю Бобровника на наркотиках, але використало це в своїх інтересах.

Бобровник, відправляючи під арешт менеджерів ОГХК (державної "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії") за зверненням НАБУ, проігнорував відсутність доказів та міжнародний аудит відомої компанії KPMG. Інший суддя Андрій Макуха, який раніше ухвалював аналогічне рішення про затримання менеджерів ОПЗ, минулого року був звільнений за порушення присяги.

ЗМІ відзначають практичну ідентичність алгоритмів справ ОГХК й ОПЗ. Вони розвивалися за однією схемою і включали затримання вищої ланки управлінців. При цьому НАБУ і "ручні" судді ігнорують висновки перевірок та аудитів. У підсумку – зрив приватизації цих підприємств, їхня подальша зупинка та багатомільярдні збитки для держави. Лише на Одеському припортовому заводі держбюджет втратив понад 14 млрд грн.

Висунули версію про вигідність перетворення ОПЗ на "токсичний" актив у інтересах олігарха Дмитра Фірташа, який "підвісив" ОПЗ за борги. Навряд чи є збігом той факт, що той самий олігарх Фірташ раніше контролював і титанові комбінати ОГХК. Тому легко припустити, що Дмитро Фірташ не проти був би і тут повернути собі надприбутки. Особливо якщо підприємства коштуватимуть копійки. Він може "зайти" на свої колишні підприємства через інші структури, до яких формально не має відношення.

Нагадаємо, що раніше працівники державної "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" вже пікетували НАБУ, протестуючи проти звинувачень на адресу своїх керівників.