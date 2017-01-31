Під НАБУ протестували проти спроб паралізувати роботу "ОГХК"

Минулого тижня Антикорупційне бюро звинуватило у зловживаннях і затримало в.о. голови правління "ОГХК" Руслана Журила і ще двох менеджерів компанії

Працівники державної "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" сьогодні пікетували НАБУ, протестуючи проти звинувачень на адресу своїх керівників.

Акцію протесту робочі титанової компанії влаштували під час прес-конференції директора НАБУ Артема Ситника. Тримали в руках плакати "6 тис. Працівників: чи буде завтра зарплата?", "НАБУ паралізує роботу підприємства, зриває приватизацію, відлякує інвесторів" та інші, повідомляє "Gazeta".

Як пояснили мітингувальники, вони приїхали з регіонів підтримати керівників компанії, оскільки за 2 роки під. їх управлінням досягнуті великі успіхи. Колись збиткова компанія стала давати державі прибуток і заплатила понад 1,7 млрд. Грн. податків. "Я впевнений - це справа сфабрикована. Прибуток зріс, наші зарплати збільшилися. Виробництво налагодилося, ми чекали міжнародних інвесторів. А тепер приватизацію можуть зірвати, такий шум підняли. І що будуть робити 6 тис. Працівників і їх сім'ї, якщо через НАБУ підприємство зупиниться? ", - каже Федір Клименко, голова профспілки Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, що входить в" Об'єднану гірничо-хімічну компанію ".

Раніше 6-тисячний колектив "ОГХК" звернувся до президента, прем'єра, генпрокурора із закликом не допустити знищення комбінатів, що входять в цю компанію. У заяві підкреслюється "неприпустимість повторення силового сценарію проти успішного державного підприємства, яке є монополістом з виробництва титанової сировини. Сьогодні ми бачимо виконання політико-економічного замовлення з боку НАБУ і САП. Мета - зрив приватизації" ОГХК "і повтор ситуації зі зривом приватизації ОПЗ, коли НАБУ обрушило вартість Одеського припортового заводу зі стартових 530 млн. дол. до нуля і майже зробило його банкрутом ", йдеться в заяві.

Звинувачення НАБУ на адресу своих менеджерів колектив "ОГХК" назвав безпідставними і нічим не підтвердженими. "Діяльність" ОГХК "вигідна державі, прозора і постійно контролюється державними органами. Більш того, в 2016 році" ОГХК "успішно пройшла аудит авторитетної міжнародної фірми".

Адвокат Ігор Черезов вчора заявив про фальсифікацію справи проти затриманих менеджерів "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії". За його словами, обрання їм запобіжного заходу розглядав "ручний" суддя НАБУ Бобровников з Солом'янського райсуду Києва, який допустив ряд грубих порушень. А в суді був помічений чоловік, схожий на 1-го заступника директора НАБУ Гізо Углаву.

"Було соромно за виступи високооплачуваних прокурорів САП, які вирішили, що можуть писати в клопотанні про арешт затриманих все, що їм заманеться. Так, виконуючого обов'язки голови правління" ОГХК "Руслана Журило знову" одружили "на дружині, з якою він більше п'яти років в розлученні, і від імені САП "подарували" молодятам квартиру в США", - прокоментував адвокат.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило, що австрійські фірми-посередники, з якими торгувала Об'єднана гірничо-хімічна компанія, працювали у приміщеннях цього державного підприємства.

Раніше суд заарештував виконувача обов’язків голови правління ОГХК з правом застави в 100 млн грн.

Згодом, у ОГКХГ повідомили, що під час суду щодо обрання запобіжного заходу затриманим менеджерам державної "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК) оприлюднені факти про фальсифікацію цієї справи.

За даними адвоката, справу розглядав "ручний" суддя НАБУ, який "допустив ряд грубих порушень, а в суді був помічений чоловік, схожий на 1 заступника директора НАБУ Гізо Углаву.

ОГХК почала фактичну діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України вирішив передати їй в управління майнові комплекси Вільногірського гірничо-металургійного комбінату і Іршанського гірничо-збагачувального комбінату. Також компанія управляє 51% ТОВ "ЗТМК" згідно з рішенням Кабінету Міністрів.