НОВИНИСуд обрав виконувачу обов'язків глави правління публічного акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд заарештував виконувача обов’язків голови правління ОГХК з правом застави в 100 млн грн
Запобіжний захід обрано строком на 60 днів
Фото: vikka.ua
Виконувача обов’язків глави правління арештували з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн, повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.
Нагадаємо, що виконуючого обов'язки голови правління ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" затримано за підозрою у завданні збитків підприємству на понад 300 млн грн.
У свою чергу 6000-ний трудовий колектив ПАТ "ОГХК" шокований діями і заявами НАБУ щодо менеджерів компанії і заявляє про неприпустимість повторення силового сценарію проти успішних державних підприємств, які є монополістами з виробництва титанової сировини.
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28 01 2017 17:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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