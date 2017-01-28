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Суд заарештував виконувача обов’язків голови правління ОГХК з правом застави в 100 млн грн

Запобіжний захід обрано строком на 60 днів
Суд обрав виконувачу обов'язків глави правління публічного акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Суд заарештував виконувача обов’язків голови правління ОГХК з правом застави в 100 млн грн Фото: vikka.ua

Виконувача обов’язків глави правління арештували з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн, повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, що виконуючого обов'язки голови правління ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" затримано за підозрою у завданні збитків підприємству на понад 300 млн грн.

У свою чергу 6000-ний трудовий колектив ПАТ "ОГХК" шокований діями і заявами НАБУ щодо менеджерів компанії і заявляє про неприпустимість повторення силового сценарію проти успішних державних підприємств, які є монополістами з виробництва титанової сировини.

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28 01 2017 17:17
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