ОГХК: запущено силовий сценарій знищення компанії за прикладом ОПЗ

6000-ний трудовий колектив ПАТ "ОГХК" шокований діями і заявами НАБУ щодо менеджерів компанії і заявляє про неприпустимість повторення силового сценарію проти успішних державних підприємств, які є монополістами з виробництва титанової сировини.

"У цьому році Кабміном заплановано залучення відомих міжнародних інвесторів на головні титанові активи України. Президент погодив список підприємств на приватизацію, до якого увійшло і ПАТ «ОГХК». Найбільші світові компанії в титановому секторі уважно стежать за ситуацією навколо "ОГХК" і раніше виявляли свій інтерес до інвестування в Україну. Проте, вже знайшлися гравці, які намагаються обвалити вартість компанії, зірвати приватизацію "ОГХК" і не допустити приходу міжнародних інвесторів. Очевидно - в інтересах певних олігархічних кіл. Крім того, в контролі над українською титановою сировиною через посередників дуже зацікавлена Росія. Ми ще в грудні минулого року публічно попереджали про можливість силового сценарію і боротьбу навколо титанових активів країни з використанням правоохоронних структур. Сьогодні бачимо виконання політико-економічного замовлення з боку НАБУ і САП. Мета - зрив приватизації ПАТ «ОГХК» і повтор ситуації зі зривом приватизації ОПЗ, коли НАБУ обвалило вартість Одеського припортового заводу зі стартових 530 млн. дол. до нуля і майже зробило його банкрутом", - йдеться в заяві трудових колективів філій "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" і "Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат", які входять до ПАТ "ОГХК", у зв'язку з затриманням НАБУ трьох менеджерів компанії.

В обох випадках у діях НАБУ і САП проглядається "грузинський слід". 1-м заступником директора НАБУ є соратник Саакашвілі Гізо Углава. Це вже не перша спроба змістити керівника "ОГХК". Затриманий НАБУ в.о. голови правління "ОГХК" Руслан Журило раніше повідомляв, що колишній міністр економічного розвитку Айварас Абромавічус пропонував на його місце представника грузинської національності. А сам Саакашвілі на посаді голови Одеської області вів активну піар-кампанію проти Журило.

Всі звинувачення НАБУ на адресу менеджерів нашої компанії є безпідставними і нічим не підтверджені. ПАТ "ОГХК" демонструє успішну роботу в інтересах держави. За останні 2 роки наша компанія показує впевнене зростання. Після того, як держава повернула собі контроль над комбінатами, чистий дохід "ОГХК" збільшився на 65% і досяг майже 2 млрд. грн. Надходження податків до місцевих і державного бюджетів в 2016 р в порівнянні з 2015 р зросли вдвічі.

Уся діяльність "ОГХК", в тому числі зовнішньоекономічна, вигідна державі і проводиться виключно в її інтересах. Вона прозора і постійно контролюється компетентними державними органами. Більш того, в 2016 році "ОГХК" успішно пройшла аудит однією з міжнародних аудиторських фірм, яка входить до світової "першої четвірки".

Держава планувала залучити в Україну західні інвестиції для розвитку титанових активів. Ми сподіваємося, що керівництво України попередить руйнування іміджу України, не допустить зупинки найбільших титанових підприємств країни і втрати наших робочих місць. Скандал навколо "ОГХК" призведе також до зриву виробництва і реалізації продукції. Оскільки філії "ОГХК2 є місто утворюючими, на них працевлаштовано близько 6000 осіб, від дій НАБУ і САП постраждають місцеві бюджети, впадуть відрахування до державного бюджету України. Під загрозу поставлено майбутнє найбільших титанових підприємств України і тисяч наших сімей", - йдеться в заяві колективу "ОГХК".

Довідка

За підсумками січня-вересня 2016 р Державне підприємство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія2 отримало чистий прибуток у розмірі 665, 9 млн грн, що в 2,8 рази перевищує рівень 2015 року (238 млн грн). Чистий дохід компанії в цей період збільшився на 65% - з 1,167 млрд грн до 1,923 млрд грн.

За підсумками 9 міс. 2016 р ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" сплатило до бюджетів різних рівнів 477 млн грн різних податків і зборів, що майже вдвічі більше, ніж в попередньому періоді.

Працівникам компанії виплачено понад 225 млн грн заробітної плати. У ДП "ОГХК" працюють близько 6000 чоловік.

У січні-вересні 2016 р ДП "ОГХК" реалізувало близько 430 тис. т продукції в порівнянні з 280 тис. т в аналогічному періоді 2015 р Продано 222 тис. т ільменіту, понад 42 тис.т рутилу і більше 21 тис. т циркону.