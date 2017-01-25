В. о. голови правління ОГХК затримали за підозрою у розтраті 300 млн грн
"Щойно детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали в.о голови правління ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", який може бути причетний до завдання збитків ДП на суму понад 300 млн грн", - повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) на своїй сторінці у Facebook.
Зазначимо, уряд в серпні 2016 року відніс ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації в 2017 році.
Згідно з даними в держреєстрі, в. о. керівника ПАТ є Руслан Журило.
Нагадаємо, що раніше детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали ще одного екс-керівника ВАТ "Державна продовольча зернова корпорація України". Затриманого підозрюють у причетності до нанесення збитку компанії на суму більше $60 млн.
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