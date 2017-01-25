В. о. голови правління ОГХК затримали за підозрою у розтраті 300 млн грн

Виконуючого обов'язки голови правління ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" затримано за підозрою у завданні збитків підприємству на понад 300 млн грн.

"Щойно детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали в.о голови правління ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", який може бути причетний до завдання збитків ДП на суму понад 300 млн грн", - повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, уряд в серпні 2016 року відніс ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації в 2017 році.

Згідно з даними в держреєстрі, в. о. керівника ПАТ є Руслан Журило.

Нагадаємо, що раніше детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали ще одного екс-керівника ВАТ "Державна продовольча зернова корпорація України". Затриманого підозрюють у причетності до нанесення збитку компанії на суму більше $60 млн.