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В. о. голови правління ОГХК затримали за підозрою у розтраті 300 млн грн

Подробиці у відомстві пообіцяли повідомити згодом
Виконуючого обов'язки голови правління ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" затримано за підозрою у завданні збитків підприємству на понад 300 млн грн.
В. о. голови правління ОГХК затримали за підозрою у розтраті 300 млн грн Руслан Журило. Фото: Bihus.info

"Щойно детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали в.о голови правління ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", який може бути причетний до завдання збитків ДП на суму понад 300 млн грн", - повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, уряд в серпні 2016 року відніс ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації в 2017 році.

Згідно з даними в держреєстрі, в. о. керівника ПАТ є Руслан Журило.

Нагадаємо, що раніше детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали ще одного екс-керівника ВАТ "Державна продовольча зернова корпорація України". Затриманого підозрюють у причетності до нанесення збитку компанії на суму більше $60 млн.

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25 01 2017 19:38
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