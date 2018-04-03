НАБУ отримало доступ до інформації про виграші Ляшка в лотерею

"Українська національна лотерея" заперечує виграші тих сум, які задекларував Ляшко, в зазначений нардепом період

Солом’янський райсуд міста Києва надав доступ детективам НАБУ до документів щодо всіх виграшів лідера "Радикальної партії", нардепа Олега Ляшка за період з 1 січня до 24 жовтня 2017 року.

Про це повідомляється в ухвалі суду.

"Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ... тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні підприємства зі 100 % іноземних інвестицій "Українська національна лотерея" (ідентифікаційний код юридичної особи 24940541, адреса місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Юрія Шумського, буд. 1-б, офіс 110) із можливістю виготовлення копій таких документів у паперовому, а за необхідності електронному вигляді", – йдеться в документі.

Ухвала діє упродовж одного місяця з дня її постановлення.

У клопотанні НАБУ, яке задовольнив суд, повідомлялося, що 24 жовтня 2017 року народний депутат України Олег Ляшко задекларував дохід (виграш) від "Української національної лотереї" у розмірах 283 тис. 560 грн, 134 тис. грн. та 153 тис. 485 грн.

Однак згідно з листом "Української національної лотереї" упродовж жовтня 2017 року виграшів таких грошових сум у лотереях підприємства не зареєстровано.

НАБУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004970 від 11.12.2017 за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.