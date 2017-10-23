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НАБУ проводить обшуки в мера Одеси, - ОНОВЛЕНО

Справа стосується покупки заводу "Краян" за завищеною майже в 20 разів вартістю
Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в кабінеті мера Одеси Геннадія Труханова та у нього вдома.
НАБУ проводить обшуки в мера Одеси, - ОНОВЛЕНО Геннадій Труханов. Фото: odessit.ua

Слідчі дії проходять в рамках кримінального провадження, порушеної за фактом покупки будівлі колишнього заводу "Краян" на Косівської вулиці. Об'єкт придбали за 185 млн грн, в той час як продавець раніше купив його за 11,5 млн. Будівля "краю" купували під розміщення підрозділів одеської мерії, - повідомляє місцеве видання "Думська".

Оновлення: у прес-службі муніципалітету сказали, що не уповноважені коментувати ситуацію, але й не спростували інформацію про обшуки.

"Одеса Медіа" повідомляє, що обшуки проводили вранці, але близько 11-ї годині детективи НАБУ в супроводі автоматників вже покинули будівлю мерії.

Фото: odessamedia.net

Активісти низки громадських організацій і журналісти неодноразово писали, що ці будинки було придбано міськрадою за вкрай завищеною ціною (185 млн грн), а потім за завищеними цінами ремонтувалися.

Фото: odessamedia.net

Нагадаємо, 3 листопада Національне антикорупційне бюро України викликало мера Одеси Геннадія Труханова на допит до Києва.

За інформацією одеського "7-го каналу", Труханова викликали в НАБУ через розслідування факту придбання будівлі для централізованого розміщення підрозділів Одеської міськради.

 
 
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23 10 2017 11:41
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