ПОЛІТИКА НОВИНИНаціональне антикорупційне бюро України викликало мера Одеси Геннадія Труханова на допит до Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАБУ викликало Труханова на допит
Наразі невідомо, у якій справі будуть допитувати мера Одеси
Геннадій Труханов. Фото: odessit.ua
У прес-службі НАБУ не уточнили, у якій справі і в якості кого будуть допитувати Труханова, повідомляє "Українська правда".
Однак, одеський "7-й канал" повідомляє, що вранці 3 жовтня Труханов прибув на допит як свідок у справі про будівлю "Нової Мері" на вулиці Косівській, 2д.
"(Викликали – ред.) щоб об'єктивно розібратися. У якості свідка, звичайно", - сказав каналу Труханов.
Нагадаємо, що лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі закликає представників влади покарати мера Одеси Геннадія Труханова у зв'язку з пожежею в дитячому муніципальному таборі "Вікторія", в результаті якої загинули троє дітей.
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03 10 2017 15:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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