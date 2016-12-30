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НАБУ за 2016 рік повернуло державі понад 100 млн гривень

Антикорупційне бюро розслідує понад 280 кримінальних справ
Національне антикорупційне бюро України повідомило, що йому вдалося повернути державі понад 100 млн гривень протягом 2016 року.
НАБУ за 2016 рік повернуло державі понад 100 млн гривень Фото: slovoidilo.ua

"Ми показали, що в Україні може працювати професійний незалежний антикорупційний орган. В результаті за останні 12 місяців нам вдалося повернути державі понад 100 мільйонів гривень, а також завадити розкраданню більш ніж півмільярда", - повідомляє сайт НАБУ.

Також детективи разом з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розслідують понад 280 кримінальних справ, понад 45 початих у 2016 році справ передані до суду і винесено близько 10 вироків.

Нагадаємо, що суд зобов’язав детективів НАБУ внести відомості до ЄРДР за інформацією щодо реєстрації Олександра Онищенка кандидатом у депутати Верховної Ради на виборах 2014 року за хабар.

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30 12 2016 20:54
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