НОВИНИНаціональне антикорупційне бюро України повідомило, що йому вдалося повернути державі понад 100 млн гривень протягом 2016 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАБУ за 2016 рік повернуло державі понад 100 млн гривень
Антикорупційне бюро розслідує понад 280 кримінальних справ
Фото: slovoidilo.ua
"Ми показали, що в Україні може працювати професійний незалежний антикорупційний орган. В результаті за останні 12 місяців нам вдалося повернути державі понад 100 мільйонів гривень, а також завадити розкраданню більш ніж півмільярда", - повідомляє сайт НАБУ.
Також детективи разом з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розслідують понад 280 кримінальних справ, понад 45 початих у 2016 році справ передані до суду і винесено близько 10 вироків.
Нагадаємо, що суд зобов’язав детективів НАБУ внести відомості до ЄРДР за інформацією щодо реєстрації Олександра Онищенка кандидатом у депутати Верховної Ради на виборах 2014 року за хабар.
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