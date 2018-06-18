НАБУ закрило справу про можливе незаконне збагачення заступника Матіоса
Детективи прийшли до висновку, що в діях Борзих немає складу злочину, інформують "Українські Новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Кримінальне провадження щодо Борзих зареєстрували в березні за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) і ст. 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що в грудні 2017 року журналісти програми "Наші гроші" повідомили, що Борзих 2016 року орендував великий будинок у Лісниках із сонячними панелями обігріву і з ландшафтним дизайном двору. За даними рієлторів, вартість оренди такого будинку - 3,5 тисячі доларів на місяць.
У декларації Борзих (немає у відкритому доступі) не вказані витрати на оренду цього будинку. Засекречування декларацій підлеглих домігся головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
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