НАБУ затримало колишнього голову Львівської облради, – ЗМІ

За попередніми даними, Орест Фурдичко затриманий за підозрою у вимаганні хабара

Національне антикорупційне бюро затримало директора Інституту агроекології і природокористування Національної аграрної академії наук України Ореста Фурдичка.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За попередніми даними, Орест Фурдичко затриманий за підозрою у вимаганні хабара в суботу в його службовому кабінеті в Інституті агроекології і природокористування НААН у Києві. Разом з обшуками кабінету детективи НАБУ провели обшуки і в нього вдома.

Як повідомляє блогер, екс-начальник КШМ у батальйоні "Донбас" Євген Шевченко, Фурдичко вимагав півмільйона доларів за обіцянку не перешкоджати законній діяльності приватного підприємця, пов’язаній з використанням земель фонду Національної академії аграрних наук України.

"При отриманні першого траншу і був затриманий: ст. 368 ч. 3 ККУ "Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище" – карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна", – зазначив Шевченко.

65-річний Орест Фурдичко з початку 90-х очолював лісову галузь Львівщини і саме з його ім’ям преса пов’язувала масштабні зловживання у цій галузі. У 1990-1997 роках був депутатом Львівської облради, у 1997-1998 роках – головою Львівської облради. У 1998-2002 роках був народним депутатом України, пізніше працював на керівних посадах у Держкомітеті лісового господарства України та у міністерстві охорони навколишнього середовища. У травні 2017 року президент нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура дозволили синові міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру провести свята в Італії.