НАБУ затримало п'ятьох осіб, які завдали шкоди "Енергоатому" на суму понад 30 млн гривень
Детективами НАБУ в ході розслідування було встановлено, що посадова особа "Енергоатому" і чотири представники комерційних структур при здійсненні держзакупівель, використовуючи ряд підконтрольних підприємств, забезпечили укладення та виконання договорів поставки комплектуючих для АЕС за цінами, що перевищують ринкові в 18-43 рази, повідомляє прес-служба НАБУ.
Підозрювані затримані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Протягом доби затриманим планується повідомити про підозру і надалі обрати запобіжні заходи.
Нагадаємо, суд призначив домашній арешт слідчому прокуратури Київської області, який підозрюється в отриманні 50 тис. доларів хабара у справі про вимагання коштів у судді.
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