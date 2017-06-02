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НАБУ затримало п'ятьох осіб, які завдали шкоди "Енергоатому" на суму понад 30 млн гривень

Підозрювані укладали договори для постачання комплектуючих для АЕС за цінами, що перевищують ринкові в 18-43 рази
Детективи Національного антикорупційного бюро затримали 5 осіб, які ймовірно причетні до корупційної схеми заволодіння коштами однієї з атомних електростанцій ДП "НАЕК "Енергоатом" у розмірі 30 млн гривень.
НАБУ затримало п Фото: slovoidilo.ua

Детективами НАБУ в ході розслідування було встановлено, що посадова особа "Енергоатому" і чотири представники комерційних структур при здійсненні держзакупівель, використовуючи ряд підконтрольних підприємств, забезпечили укладення та виконання договорів поставки комплектуючих для АЕС за цінами, що перевищують ринкові в 18-43 рази, повідомляє прес-служба НАБУ.

Підозрювані затримані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Протягом доби затриманим планується повідомити про підозру і надалі обрати запобіжні заходи.

Нагадаємо, суд призначив домашній арешт слідчому прокуратури Київської області, який підозрюється в отриманні 50 тис. доларів хабара у справі про вимагання коштів у судді.

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06 02 2017 17:51
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