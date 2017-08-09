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НАБУ затримало в.о. голови "Укрхімтрансаміаку" через розкрадання коштів держпідприємтсва

Наразі тривають обшуки в адмінбудівлі "Укрхімтрансаміаку"
Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) 8 вересня затримали трьох осіб за підозрою у заволодінні та легалізації понад 40 млн грн коштів державного підприємства "Укрхімтрансаміак".
НАБУ затримало в.о. голови "Укрхімтрансаміаку" через розкрадання коштів держпідприємтсва Фото: nabu.gov.ua

Цього ж дня їм повідомлено про підозру. Зокрема, в. о. директора ДП "Укрхімтрансаміак" підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), повідомляє прес-служба НАБУ.

Двох керівників приватних підприємств, задіяних, за даними детективів, у схемі заволодіння коштами ДП та їхній подальшій легалізації підозрюють у злочині, передбаченому ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

За версією слідства, впродовж 2014 року зазначені особи вступили у злочину змову з метою заволодіння коштами, які призначалися для виконання робіт із технічного переоснащення локальних систем оповіщення населення, що проживає в 2,5-кілометровій зоні від осі української ділянки магістрального аміакопроводу "Тольяті-Одеса".

Як з’ясували детективи, основна частина коштів була сплачена на умовах передоплати на рахунки підконтрольних підприємств, а після цього використана підозрюваними для власних потреб.

"Наразі тривають обшуки в адмінбудівлі "Укрхімтрансаміаку", офісних приміщеннях приватних підприємств, помешканнях підозрюваних, здійснюються інші невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір додаткової доказової бази та встановлення інших ймовірних учасників злочинної схеми", - йдеться у повідомленні.

"Детективи НАБУ та прокурори САП клопотатимуть суд про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 13,6 млн гривень кожному", - повідомляє прес-служба.

Зазначається, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ розпочали в лютому 2016 року.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України попередили виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті критичної інфраструктури підвищеної небезпеки – аміакопроводі державного підприємства "Укрхімтрансаміак".

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08 09 2017 21:15
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