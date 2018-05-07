НАБУ завершило розслідування розкрадання 16 млн грн на проекті "Стіна"
"4 липня матеріали справи відкрито для ознайомлення стороні захисту, після цього буде складено обвинувальний акт і справу передадуть до суду", - повідомляє прес-служба відомства.
Встановлено, що за рахунок завищення обсягів фактично виконаних робіт, нецільового використання коштів й інших корупційних дій державі було завдано збитків більш ніж на 16,68 млн гривень.
Нагадаємо, що досудове розслідування за наведеними фактами розтрати коштів державного бюджету при реалізації так званого проекту "Стіна" здійснюється з березня 2016 року.
Серед підозрюваних у справі - начальник будівництва ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України Олександр Томанюк, колишній начальник першого окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби Володимир Цьолко, офіцер виробничо-технічного відділення В'ячеслав Майданович, директор ТОВ "БуцЦетр Витязь" Олександр Кашуба, колишній заступник керівника ДП "Чернігівський облавтодор" Сергій Значко.
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