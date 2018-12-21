Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

НАБУ завершило слідство у справі прокурора-хабарника ГПУ

Стороні захисту вже надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення
Детективи Національного антикорупційного бюро завершили слідство у справі за фактом отримання хабара прокурором Генеральної прокуратури України.
НАБУ завершило слідство у справі прокурора-хабарника ГПУ Фото: nabu.gov.ua

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили прокурору Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури про завершення досудового розслідування за фактами отримання неправомірної вигоди в розмірі 15 тис. доларів", - повідомляє прес-служба відомства.

Так, 20 грудня стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Як встановило слідство, старший прокурор групи прокурорів в одному з кримінальних проваджень вимагав 20 тис. доларів за укладення угоди про визнання винуватості з двома особами, підозрюваними у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, придбання, зберігання наркотиків), на умовах призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням.

У разі відмови від "пропозиції" старший групи прокурорів погрожував підозрюваним покаранням у вигляді позбавлення волі на строк 11-12 років.

За умовами "угоди", 20 тис. доларів старшому групи прокурорів мали бути сплачені двома траншами. Перший — 15 тис. доларів — як завдаток, решта — перед скеруванням до суду укладених між ним як прокурором у кримінальному провадженні та підозрюваними угод про визнання винуватості.

5 жовтня 2018 року прокурора викрито на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 15 тис. дол., наступного дня – 6 жовтня 2018 року – йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 12 2018 16:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.