НАБУ завершило слідство у справі прокурора-хабарника ГПУ
"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили прокурору Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури про завершення досудового розслідування за фактами отримання неправомірної вигоди в розмірі 15 тис. доларів", - повідомляє прес-служба відомства.
Так, 20 грудня стороні захисту надано доступ до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.
Як встановило слідство, старший прокурор групи прокурорів в одному з кримінальних проваджень вимагав 20 тис. доларів за укладення угоди про визнання винуватості з двома особами, підозрюваними у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, придбання, зберігання наркотиків), на умовах призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням.
У разі відмови від "пропозиції" старший групи прокурорів погрожував підозрюваним покаранням у вигляді позбавлення волі на строк 11-12 років.
За умовами "угоди", 20 тис. доларів старшому групи прокурорів мали бути сплачені двома траншами. Перший — 15 тис. доларів — як завдаток, решта — перед скеруванням до суду укладених між ним як прокурором у кримінальному провадженні та підозрюваними угод про визнання винуватості.
5 жовтня 2018 року прокурора викрито на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 15 тис. дол., наступного дня – 6 жовтня 2018 року – йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").
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