Набув чинності указ про збільшення штрафів за браконьєрство в 4 рази

Також в 5-10 разів збільшені такси за знищення або пошкодження осель тварин

В Офіційному віснику України 25 липня оприлюднено спільний наказ Мінагрополітики та Мінприроди, який збільшує штрафи за браконьєрство в середньому в чотири рази.

Про це прес-служба Мінагрополітики.

"Такси за незаконне добування розраховані з урахуванням індексу інфляції та в середньому збільшилися в 4 рази щодо усіх видів тварин. Такий розрахунок пояснюється тим, що браконьєр повинен заплатити не тільки штраф, але і компенсувати кошти, які необхідно вкласти користувачеві мисливських угідь на відтворення знищених браконьєром тварин", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, розмір стягнення за незаконний видобуток або знищення лося становить 80 тис. грн (раніше було 20 тис. грн), оленя європейського - 60 тис. грн (було 15 тис. грн), оленя плямистого - 50 тис. грн, лані - 40 тис. грн (було 10 тис. грн), козулі і муфлона - 32 тис. грн (було 8 тис. грн).

Крім того, збільшено суми відшкодування за незаконне добування або знищення хутрових і птахів. Зокрема, за бобра - 10 тис. грн (було 2,6 тис. грн) зайця-русака - 8 тис. грн (було 500 грн); бабака, куницю - 6 тис. грн (було 1,5 тис. грн); лебедя - 4 тис. грн (було 1 тис. грн); галагази, гусей, кекликів, куріпок сірих, фазанів - 2 тис. грн (було 500 грн)", - зазначають чиновники.

Також в 5-10 разів збільшені такси за знищення або пошкодження гнізд, нір, бобрових загат, інших жител тварин.

З повним переліком звірів і птахів, за незаконне добування або знищення яких збільшені суми відшкодування, можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, в лютому в Україні на 25 років заборонили полювання на лосів.