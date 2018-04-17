CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України затримали начальника одного з відділів Львівської залізниці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Начальника одного з відділів Львівської залізниці зловили на хабарі 7,2 тис. доларів
Співробітника Львівської залізниці затримали в Києві
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Співробітник Львівської залізниці отримав 7,2 тисячі доларів відкату від бізнесмена за переказ грошей за договором на постачання товару, - йдеться на сайті прокуратури Києва.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Його затримали в одному з київських парків після передачі суми. Вирішується питання про пред'явлення підозри за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, у Києві співробітники Служби безпеки України затримали чиновника Департаменту адміністративних послуг Державної служби з безпеки на транспорті за хабар у 38 тисяч доларів.
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17 04 2018 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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