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Начальника одного з відділів Львівської залізниці зловили на хабарі 7,2 тис. доларів

Співробітника Львівської залізниці затримали в Києві
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України затримали начальника одного з відділів Львівської залізниці.
Начальника одного з відділів Львівської залізниці зловили на хабарі 7,2 тис. доларів Фото: kyiv.gp.gov.ua

Співробітник Львівської залізниці отримав 7,2 тисячі доларів відкату від бізнесмена за переказ грошей за договором на постачання товару, - йдеться на сайті прокуратури Києва.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Його затримали в одному з київських парків після передачі суми. Вирішується питання про пред'явлення підозри за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у Києві співробітники Служби безпеки України затримали чиновника Департаменту адміністративних послуг Державної служби з безпеки на транспорті за хабар у 38 тисяч доларів.

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17 04 2018 14:57
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