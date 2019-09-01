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Начальники Генштабів країн НАТО зберуться в Брюсселі 15-16 січня

Начальники Генштабів країн НАТО проведуть спільне засідання з колегами з країн-партнерів щодо операції в Афганістані "Рішуча підтримка"
Нарада вищої військової інстанції НАТО - Військового комітету - відбудеться на рівні начальників Генеральних штабів у Брюсселі 15-16 січня в будівлі штаб-квартири організації.
Начальники Генштабів країн НАТО зберуться в Брюсселі 15-16 січня Фото: zn.ua

"У перший день зустрічі натівські воєначальники проаналізують нинішні і майбутні стратегічні виклики, військову стратегію НАТО, стан стримування і оборони, а також ініціативу боєготовності альянсу", - наголошується в комюніке, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Потім начальники Генштабів країн НАТО проведуть спільне засідання з колегами з країн-партнерів щодо операції в Афганістані "Рішуча підтримка". Відбудеться обмін поглядами на ситуацію в регіоні.

16 січня буде присвячене питанням бойової підготовки, поліпшення процесу створення можливостей спільного фінансування оборони і партнерства НАТО-Грузія, особливо пакету заходів, що сприяють Тбілісі в його прагненні вступити в альянс.

Зустріч завершиться дискусією стосовно Західних Балкан і місії сил під егідою НАТО для Косово - KFOR.

Додамо, що військовий корабель Нідерландів, який очолив одну з постійних груп НАТО, планує зайти в Чорне море.

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09 01 2019 22:35
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