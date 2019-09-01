Начальники Генштабів країн НАТО зберуться в Брюсселі 15-16 січня
"У перший день зустрічі натівські воєначальники проаналізують нинішні і майбутні стратегічні виклики, військову стратегію НАТО, стан стримування і оборони, а також ініціативу боєготовності альянсу", - наголошується в комюніке, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Потім начальники Генштабів країн НАТО проведуть спільне засідання з колегами з країн-партнерів щодо операції в Афганістані "Рішуча підтримка". Відбудеться обмін поглядами на ситуацію в регіоні.
16 січня буде присвячене питанням бойової підготовки, поліпшення процесу створення можливостей спільного фінансування оборони і партнерства НАТО-Грузія, особливо пакету заходів, що сприяють Тбілісі в його прагненні вступити в альянс.
Зустріч завершиться дискусією стосовно Західних Балкан і місії сил під егідою НАТО для Косово - KFOR.
Додамо, що військовий корабель Нідерландів, який очолив одну з постійних груп НАТО, планує зайти в Чорне море.
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