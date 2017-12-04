Надзвичайний стан в енергетиці продовжили на місяць
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.
"Ігор Степанович (Насалик), є зауваження, це про тимчасові заходи на ринку електроенергії, є заперечення? Ні. Рішення прийнято", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Прес-служба Міненерго підтвердила, що мова йде саме про продовження терміну дії надзвичайних заходів ще на один місяць.
Для кінцевих споживачів електроенергії надзвичайний стан означає можливі (в разі необхідності) тимчасові відключення електроенергії (так звані "віялові відключення"), які центральний диспетчер енергосистеми має право застосовувати при дефіциті потужності в системі.
У комерційному плані режим НС означає, що енергосистема переходить в ручне управління, і цінові заявки в тепловій генерації застосовуватися не будуть.
Надзвичайний стан розширює повноваження центрального диспетчера НЕК "Укренерго", який отримав право в ручному режимі регулювати вироблення електроенергії кожної конкретної ТЕС. Також будуть знижені вимоги так званого мінімального гарячого резерву теплової генерації з 1 000 МВт до 500 МВт (необхідний для швидкої компенсації потужності в разі аварійного відключення блоку АЕС).
Режим НС передбачає перехід блоків атомних електростанцій на роботу в режимі тижневого маневрування (часткове розвантаження буде здійснюватися в п'ятницю і відновлення повної потужності в понеділок).
Нагадаємо, що надзвичайний стан в енергетиці України, згідно з розпорядженням уряду №103, набув чинності з 16 лютого.
Надзвичайний стан у сфері енергетики спричинило те, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що в свою чергу призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
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