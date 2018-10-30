Нафтогаз назвав нові ціни на газ для населення

Ціна газу для всіх категорій споживачів на умовах ПСО становить 7 482,61 грн з урахуванням ПДВ

Національна акціонерна компанія (НАК) Нафтогаз України оприлюднив ціни на газ на умовах спеціальних обов'язків (ПСО), які будуть діяти з 1 листопада 2018 року по 30 квітня 2019 року.

Так, ціна газу для всіх категорій споживачів на умовах ПСО становить 7 482,61 грн з урахуванням ПДВ.

"Зазначена ціна не враховує вартості доставки газу, його розподілу і ПДВ на ці операції. Кінцева ціна газу для населення становить 8 548,92 грн, для підприємств ТКЕ - 8 361,85 грн ", - повідомили у прес-службі НАК.

У НАК відзначили, що нова ціна газу сформована з урахуванням вимог урядової постанови від 19 жовтня, згідно з яким ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%. Крім того, урядова постанова затверджує нове Положення про покладання спеціальних зобов'язань на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів в процесі функціонування ринку природного газу.

З 1 травня 2019 року по 31 грудня 2019 року ціна на газ для населення повинна становити приблизно 9851,66 гривні за 1 тис куб м.

А з 1 січня 2020 року "ринкова" ціна на газ для населення за умови збереження показника базової ціни встановиться на рівні приблизно 12313,85 гривні, згідно з документом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України з 1 листопада підвищив ціну на газ на 23,5%.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ще одного підвищення ціни на газ для населення не буде.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду заявила про готовність затвердити нову програму підтримки економічної політики України – stand by arrangement (SBA) – лише після остаточного перегляду тарифів на опаленнявідповідно з підвищенням ціни на газ.