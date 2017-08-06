"Нафтогаз" не поїде до Москви на переговори з "Газпромом"
"Для НАК "Нафтогаз України" Російська Федерація є неприйнятною країною для проведення перемовин з ПАТ "Газпром". Такої позиції Нафтогаз незмінно дотримується з 2014 року, як у листуваннях, так і під час офіційних зустрічей із представниками російської компанії", - інформує "112.Україна" з посиланням на заяву компанії,
При цьому, в "Нафтогазі" заявили, що готові провести переговори в Брюсселі або в іншому місті ЄС.
Раніше заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олександр Медведєв запросив представників "Нафтогазу" приїхати в Москву для переговорів щодо постачання газу через Україну після 2019 року.
На початку червня в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України заявили, що поки немає документальних підтверджень про продовження транзиту російського газу через територію України після 2019 р. Тоді у відомстві зазначали, що "Газпром" не підтверджує готовність до підписання нового контракту, в той же час поступово реалізує власні проекти альтернативних маршрутів транспортування газу в Європу (збільшення транспортування газу через "Північний потік" і доступ до потужностей газопроводу OPAL, реалізує проекти "Північний потік-2", "Турецький потік").
Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".
Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд доларів та 17,9 млрд доларів (без відсотків – 36,7 млрд доларів та 14 млрд) відповідно.
Згодом російський монополіст Газпром спростував заяву української сторони про те, що суд скасував норму "бери або плати" (take or pay) в контракті. На цьому контрактному принципі грунтувалася більша частина претензій Газпрому.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат