"Нафтогаз" не поїде до Москви на переговори з "Газпромом"

Раніше в "Газпромі" запросили представників "Нафтогазу" приїхати в Москву для обговорення питання транзиту газу в Європу після 2019 року

Компанія "Нафтогаз України" заявляє, що переговори з російським "Газпромом" щодо питання транзиту газу неможливо провести в Москві.

"Для НАК "Нафтогаз України" Російська Федерація є неприйнятною країною для проведення перемовин з ПАТ "Газпром". Такої позиції Нафтогаз незмінно дотримується з 2014 року, як у листуваннях, так і під час офіційних зустрічей із представниками російської компанії", - інформує "112.Україна" з посиланням на заяву компанії,

При цьому, в "Нафтогазі" заявили, що готові провести переговори в Брюсселі або в іншому місті ЄС.

Раніше заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олександр Медведєв запросив представників "Нафтогазу" приїхати в Москву для переговорів щодо постачання газу через Україну після 2019 року.

На початку червня в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України заявили, що поки немає документальних підтверджень про продовження транзиту російського газу через територію України після 2019 р. Тоді у відомстві зазначали, що "Газпром" не підтверджує готовність до підписання нового контракту, в той же час поступово реалізує власні проекти альтернативних маршрутів транспортування газу в Європу (збільшення транспортування газу через "Північний потік" і доступ до потужностей газопроводу OPAL, реалізує проекти "Північний потік-2", "Турецький потік").

Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд доларів та 17,9 млрд доларів (без відсотків – 36,7 млрд доларів та 14 млрд) відповідно.

Згодом російський монополіст Газпром спростував заяву української сторони про те, що суд скасував норму "бери або плати" (take or pay) в контракті. На цьому контрактному принципі грунтувалася більша частина претензій Газпрому.