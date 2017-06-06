Газпром спростував заяву України про виграш у Стокгольмі
"Одне питання тільки торкнуся. Ось (українська сторона стверджує - ред.) арбітражне рішення скасувало take or pay. Це не так. Чи не скасував воно take or pay. Я не буду вам розповідати, що там насправді, але скасування take or pay немає ", - заявив заступник голови правління Газпрому Олександр Медведєв, повідомляє Інтерфакс.
Газпром також вважає попереднє рішення Стокгольмського арбітражу по суду про умови контракту на поставку газу з Нафтогазом України позитивним для себе
"Ви читали рішення Стокгольмського арбітражу, що ви так впевнено говорите про те, що воно не в нашу користь? А я читав. У будь-якому випадку баланс по цьому рішенню для Газпрому позитивний. Навіть на попередньому етапі. Обсяг цього балансу буде визначено за підсумками остаточного рішення арбітражу ", - заявив він журналістам.
Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".
Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько 45,7 млрд доларів та 17,9 млрд доларів (без відсотків – 36,7 млрд доларів та 14 млрд) відповідно.
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