"Нафтогаз" планує зберегти умову "бери або плати" в газових угодах
"Прочитавши рішення арбітражу, ми розповіли про те, що вимоги "Газпрому" про плату за невибрані обсяги ($34,5 млрд плюс близько $10 млрд відсотків. - ред.) були відхилені судом в повному обсязі. "Газпром" це і не заперечує", - заявив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю ЛІГА.net.
Він зауважив, що "Нафтогаз" не заперечує, що в зміненому контракті повинно бути положення "бери або плати".
"Тільки умови будуть зовсім інші - розумні і не надмірні. Як ми і вимагали в своєму позові", - відзначив Вітренко.
Вітренко розповів, що у позові, який "Газпром" подав до Стокгольмського арбітражу, російський монополіст вимагав від "Нафтогазу" заплатити за невибрані обсяги газу відповідно до положень контракту "бери або плати".
У позові "Нафтогазу" ж йшлося про зміну цього положення в контракті і скасування його застосування за минулі періоди.
"Всі вимоги "Газпрому" за умовою "бери або плати" були відхилені. Всі наші вимоги по "бери або плати" були задоволені - ми не повинні платити за невибрані в минулому обсяги газу. На майбутнє пункт контракту щодо "бери або плати" повинен бути змінений відповідно до тих принципів, які виклав арбітраж і які відповідають тому, що вимагали ми", - заявив Вітренко.
Нагадаємо, російський монополіст Газпром спростував заяву української сторони про те, що суд скасував норму "бери або плати" (take or pay) в контракті. На цьому контрактному принципі грунтувалася більша частина претензій Газпрому.
Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат