"Нафтогаз" планує зберегти умову "бери або плати" в газових угодах

"Нафтогаз" не заперечує, що в зміненому контракті повинно бути положення "бери або плати"

В зміненому газовому контракті "Нафтогазу" і "Газпрому" має бути положення "бери або плати".

"Прочитавши рішення арбітражу, ми розповіли про те, що вимоги "Газпрому" про плату за невибрані обсяги ($34,5 млрд плюс близько $10 млрд відсотків. - ред.) були відхилені судом в повному обсязі. "Газпром" це і не заперечує", - заявив комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю ЛІГА.net.

Він зауважив, що "Нафтогаз" не заперечує, що в зміненому контракті повинно бути положення "бери або плати".

"Тільки умови будуть зовсім інші - розумні і не надмірні. Як ми і вимагали в своєму позові", - відзначив Вітренко.

Вітренко розповів, що у позові, який "Газпром" подав до Стокгольмського арбітражу, російський монополіст вимагав від "Нафтогазу" заплатити за невибрані обсяги газу відповідно до положень контракту "бери або плати".

У позові "Нафтогазу" ж йшлося про зміну цього положення в контракті і скасування його застосування за минулі періоди.

"Всі вимоги "Газпрому" за умовою "бери або плати" були відхилені. Всі наші вимоги по "бери або плати" були задоволені - ми не повинні платити за невибрані в минулому обсяги газу. На майбутнє пункт контракту щодо "бери або плати" повинен бути змінений відповідно до тих принципів, які виклав арбітраж і які відповідають тому, що вимагали ми", - заявив Вітренко.

Нагадаємо, російський монополіст Газпром спростував заяву української сторони про те, що суд скасував норму "бери або плати" (take or pay) в контракті. На цьому контрактному принципі грунтувалася більша частина претензій Газпрому.