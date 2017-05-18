Наїзд на пішоходів у Нью-Йорку здійснив екс-службовець ВМС США з кримінальним минулим
Раніше ця людина вже притягувалася до відповідальності, в тому числі і по двох випадках водіння в нетверезому вигляді. Свідчень того, що мова йде про теракт, немає, повідомив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо на прес-конференції, інформує "Інтерфакс-Україна".
Проте, антитерористичний підрозділ у місті буде працювати активніше, додав він.
Раніше повідомлялося, що наїзд на пішоходів на площі Таймс-Сквер у Нью-Йорку стався після того, як 26-річний чоловік імовірно спробував втекти на автомобілі від поліції, яка переслідувала його після зробленої ним спроби пограбування.
За даними американського телеканалу "Фокс-ньюс", перш ніж на високій швидкості наїхати на пішоходів, водій проїхав сім кварталів проти руху на односторонній дорозі.
Водій затриманий. Він проявляє ознаки психічної неадекватності, або алкогольного або наркотичного сп'яніння, повідомляє "Фокс-ньюс", також відзначаючи, що раніше цю людину вже затримували за водіння в нетверезому вигляді.
Нагадаємо, що у Нью-Йорку легковий автомобіль врізався у перехожих на тротуарі на Таймс-сквер у центрі міста, одна людина загинула, 20 поранено.
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