Нардеп Гєллєр приховав мільйонні статки

Відомості про це порушення НАЗК направило до Національного антикорупційного бюро

Народний депутат з групи "Відродження" Євгеній Гєллєр не вказав у декларації вартість житлового будинку на тисячу квадратів і квартири в окупованому Донецьку.

"Євгеній Гєллєр у декларації за 2017 рік не вказав вартість на дату набуття придбаної нерухомості: житлового будинку та квартири. Загальна сума недостовірних відомостей, встановлених під час перевірки декларації депутата – 2 452 000 грн", - повідомляє прес-служба Національного агентства із запобігання корупції.

Відомості про це порушення НАЗК направило до Національного антикорупційного бюро.

Згідно із даними в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, будинок Гєллєр придбав у 2008 році, його площа майже 1000 квадратних метрів. Розташований він у Козині, що під Києвом, де мешкають у своїх віллах столичні багатії.

За інформацією програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", у Гєллєра там "цілий палац із власним парком".



Козинський маєток нардепа Гєллєра Фото: "НАШІ ГРОШІ З ДЕНИСОМ БІГУСОМ"

Квартиру площею 75 квадратів нардеп придбав у 2000 році, вона розташована в окупованому Донецьку.

Як повідомлялося, Гєллєр – колишній член "Партії регіонів", один із найбагатших депутатів Верховної Ради. Незважаючи на те, що в нього цілий палац у Козині, нардеп щомісяця отримує компенсацію з коштів платників податків на оренду житла в Києві.