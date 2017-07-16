NASA показало гігантський ураган на Юпітері, який вирує щонайменше 187 років Це найбільший у Сонячній системі атмосферний шторм

Зонд NASA передав на Землю фотографії Великої червоної плями Юпітера – буревію, який вирує вже щонайменше 187 років.

Фото: nasa.gov

Про це пише Science Alert.

Фото: NASA На знімках зонда Juno видно скупчення рухомих темних хмар, які закручуються по спіралі.

Фото: NASA Представник агентства NASA Скотт Болтон зазначив, що астрономам вдалося отримати найкращі фотографії знаменитого шторму.

Фото: NASA

Фото: NASA

Фото: NASA Знімки були зроблені 10 липня під час прольоту космічного апарату поблизу планети. Велика червона пляма – це найбільший у Сонячній системі атмосферний шторм, який має розміри близько 40 тис. км завдовжки та близько 13 тис. км завширшки. Нагадаємо, NASA опублікувало знімки південного і північного полюсів Юпітера.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію