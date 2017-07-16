ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЗонд NASA передав на Землю фотографії Великої червоної плями Юпітера – буревію, який вирує вже щонайменше 187 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA показало гігантський ураган на Юпітері, який вирує щонайменше 187 років
Це найбільший у Сонячній системі атмосферний шторм
Фото: nasa.gov
Про це пише Science Alert.
Фото: NASA
На знімках зонда Juno видно скупчення рухомих темних хмар, які закручуються по спіралі.
Фото: NASA
Представник агентства NASA Скотт Болтон зазначив, що астрономам вдалося отримати найкращі фотографії знаменитого шторму.
Фото: NASA
Фото: NASA
Фото: NASA
Знімки були зроблені 10 липня під час прольоту космічного апарату поблизу планети.
Велика червона пляма – це найбільший у Сонячній системі атмосферний шторм, який має розміри близько 40 тис. км завдовжки та близько 13 тис. км завширшки.
Нагадаємо, NASA опублікувало знімки південного і північного полюсів Юпітера.
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16 07 2017 23:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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