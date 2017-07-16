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NASA показало гігантський ураган на Юпітері, який вирує щонайменше 187 років

Це найбільший у Сонячній системі атмосферний шторм
Зонд NASA передав на Землю фотографії Великої червоної плями Юпітера – буревію, який вирує вже щонайменше 187 років.
NASA показало гігантський ураган на Юпітері, який вирує щонайменше 187 років Фото: nasa.gov

Про це пише Science Alert.


Фото: NASA

На знімках зонда Juno видно скупчення рухомих темних хмар, які закручуються по спіралі. 


Фото: NASA

Представник агентства NASA Скотт Болтон зазначив, що астрономам вдалося отримати найкращі фотографії знаменитого шторму. 


Фото: NASA


Фото: NASA


Фото: NASA

Знімки були зроблені 10 липня під час прольоту космічного апарату поблизу планети.

Велика червона пляма – це найбільший у Сонячній системі атмосферний шторм, який має розміри близько 40 тис. км завдовжки та близько 13 тис. км завширшки.

Нагадаємо, NASA опублікувало знімки південного і північного полюсів Юпітера.

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16 07 2017 23:15
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