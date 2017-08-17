Нацбанк попереджає про ймовірну атаку хакерів до Дня Незалежності

Українські банки і бізнес напередодні Дня Незалежності можуть атакувати хакери.

Нацбанк рекомендував співробітникам усунути уразливість Microsoft Word, яку використовує вірус для контролю над комп'ютером.

Відзначається, що департамент безпеки НБУ попередив працівників про появу і поширення шкідливих програм.

"Поширюється шляхом розсилки листів електронної пошти з кодом, замаскованим під документ Microsoft Word", - йдеться в повідомленні НБУ і підкреслюється, що жодне антивірусне ПЗ не розпізнає злочинність коду, інформують "Вести".

У повідомленні зазначено, що новий вірус використовує малопоширених вразливість Microsoft Word CVE-2015-2545, що дозволяє отримати фактично повний контроль над ПК. Усунути такий дефект можна "шляхом встановлення відповідного патча від виробника компанії Microsoft".

Зазначимо, раніше про високий ризик кібератак до Дня Незалежності в Україні попереджали у кіберполіції.

Нагадаємо, що 12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані. Вірус заблокував щонайменше 57 тис пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".