Нацбанк попереджає про ймовірну атаку хакерів до Дня Незалежності
Нацбанк рекомендував співробітникам усунути уразливість Microsoft Word, яку використовує вірус для контролю над комп'ютером.
Відзначається, що департамент безпеки НБУ попередив працівників про появу і поширення шкідливих програм.
"Поширюється шляхом розсилки листів електронної пошти з кодом, замаскованим під документ Microsoft Word", - йдеться в повідомленні НБУ і підкреслюється, що жодне антивірусне ПЗ не розпізнає злочинність коду, інформують "Вести".
У повідомленні зазначено, що новий вірус використовує малопоширених вразливість Microsoft Word CVE-2015-2545, що дозволяє отримати фактично повний контроль над ПК. Усунути такий дефект можна "шляхом встановлення відповідного патча від виробника компанії Microsoft".
Зазначимо, раніше про високий ризик кібератак до Дня Незалежності в Україні попереджали у кіберполіції.
Нагадаємо, що 12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані. Вірус заблокував щонайменше 57 тис пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".
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