Нацбанк різко знизив офіційний курс гривні Нацбанк знизив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 24 липня на рівні 26,58 гривні.

Фото: from-ua.com

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,11 гривні, йдеться в даних регулятора. За 10 російських рублів дають 4,2247 гривні. Нагадаємо, 24 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,57-26,59 гривні за долар. Як повідомлялося, Національний банк переглянув методику розрахунку офіційного курсу гривні до долара, осучаснив джерела даних, що використовуються для його розрахунку та наблизив час його оприлюднення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію