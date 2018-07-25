БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 24 липня на рівні 26,58 гривні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк різко знизив офіційний курс гривні
Нацбанк знизив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок
Фото: from-ua.com
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,11 гривні, йдеться в даних регулятора.
За 10 російських рублів дають 4,2247 гривні.
Нагадаємо, 24 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,57-26,59 гривні за долар.
Як повідомлялося, Національний банк переглянув методику розрахунку офіційного курсу гривні до долара, осучаснив джерела даних, що використовуються для його розрахунку та наблизив час його оприлюднення.
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