Нацбанк випустив пам'ятні монети з кіборгами

Національний банк України випустить пам'ятні монети з недорогоцінних металів "за тематикою загальнодержавного значення".

У серії з'являться монети з зображенням захисників Донецького аеропорту, пише UBR.ua, посилаючись на телеграму НБУ.

Нацбанк виготовить 3 спецвипуск з серії "Збройні Сили України": "Захисникам Донецького аеропорту", "День українського добровольця" і "100-річчя створення Українського військово-морського флоту".

Перша монета номіналом 10 гривень, "Захисникам Донецького аеропорту", надійде в грошовий оборот 30 січня.

"Буде присвячена вшануванню мужності і героїзму захисників Донецького аеропорту - кіборгам", що обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України", - йдеться в телеграмі НБУ.

Заплановано, що тираж монети становитиме 1 мільйон примірників, а серія буде поширюватися через відділення Ощадбанку та Укргазбанку.

Нагадаємо, що Національний банк України має намір припинити карбування монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок.