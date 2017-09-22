Нацбанк визначився зі статусом Bitcoin

Національний банк не може визнати криптовалюти валютою і попереджає про ризики шахрайств.

Про це сказав заступник глави НБУ Олег Чурій на Ukrainian Financial Forum, передає FinClub.

"Світові регулятори не стурбовані якиоюсь загрозою криптовалют через їх маленький обсяг. Вони стурбовані тільки тим, що люди можуть втратити гроші (інвестуючи в них - Ред.) і шахрайством, яке може бути з ними пов’язане", - сказав Чурій.

"Ми можемо сказати, що це точно не валюта, тому що немає центрального емітента. І ми не можемо визнати це платіжним засобом", - пояснив він.

Його підтримав глава НКЦПФР Тимур Хромаєв: "Немає жодного інформаційного супроводу, немає жодного захисту прав інвесторів".

Загальна вартість усієї криптовалюти на сьогодні оцінюється в 120 млрд доларів. З одного боку це дуже багато, з огляду на той факт, що цифрові гроші не забезпечені ніякими матеріальними цінностями. Але з іншого боку, порівняно, наприклад, з ринком золота, який оцінюється в 8,2 трильйона доларів, це все ще дуже мало.

За останні два дні курс криптовалюти виріс більш ніж на $100. Зростання курсу відбувається на тлі підвищеного інтересу інвесторів до криптовалюти та визнання біткоіни законними фінансовими інструментами в Японії.

Нагадаємо, біткоіни – найпопулярніша криптовалюта, що забезпечує можливість проведення анонімних платежів, і виключає строгий контроль з боку третіх осіб.