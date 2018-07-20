CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа даними Національного банку України, попри економічне зростання у 2016-2017 роках, рівень безробіття в Україні також зріс. Особливо безробіття зросло серед молоді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк занепокоєний високим рівнем безробіття серед молоді
Високий рівень безробіття пояснюється тим, що більшість людей до 24 років навчаються
Фото: з вільних джерел
"За даними Держстату, у 2017 році кількість безробітної молоді віком 15 - 24 роки становила більш ніж 15% усього безробітного населення України та 18,9% економічно активного населення відповідного віку", - повідомляють в НБУ.
Високий рівень безробіття серед молодих людей пояснюється ще й тим, що значна частина молодих людей у такому віці не має необхідних професійних навичок, досвіду роботи, котрі відповідають вимогам роботодавців, наголошують в НБУ.
"Тривале безробіття має негативні наслідки як для окремих осіб, так і для економіки в цілому через втрату людського капіталу, скорочення приватного споживання, негативний вплив на майбутній рівень заробітної плати і численні соціальні наслідки", - зазначають в Нацбанку.
НБУ пропонує оптимізувати центри зайнятості населення, а також удосконалити освітні програми з метою наближення знань та навичок студентів до вимог роботодавців.
Додамо, близько половини безробітних українців мають вищу освіту. У великих містах, таких як Київ, Харків і Запоріжжя, цей показник перевищує 80%.
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20 07 2018 11:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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