Нацбанк занепокоєний високим рівнем безробіття серед молоді

Високий рівень безробіття пояснюється тим, що більшість людей до 24 років навчаються

За даними Національного банку України, попри економічне зростання у 2016-2017 роках, рівень безробіття в Україні також зріс. Особливо безробіття зросло серед молоді.

"За даними Держстату, у 2017 році кількість безробітної молоді віком 15 - 24 роки становила більш ніж 15% усього безробітного населення України та 18,9% економічно активного населення відповідного віку", - повідомляють в НБУ.

Високий рівень безробіття серед молодих людей пояснюється ще й тим, що значна частина молодих людей у такому віці не має необхідних професійних навичок, досвіду роботи, котрі відповідають вимогам роботодавців, наголошують в НБУ.

"Тривале безробіття має негативні наслідки як для окремих осіб, так і для економіки в цілому через втрату людського капіталу, скорочення приватного споживання, негативний вплив на майбутній рівень заробітної плати і численні соціальні наслідки", - зазначають в Нацбанку.

НБУ пропонує оптимізувати центри зайнятості населення, а також удосконалити освітні програми з метою наближення знань та навичок студентів до вимог роботодавців.