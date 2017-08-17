Нацгвардія створила спеціальні роти для боротьби з пияцтвом серед війсьових

Національна гвардія створила роти статутного порядку для боротьби з пияцтвом серед військовослужбовців.

"Коли в нас пішло пияцтво, ми створили так звані "роти статутного порядку" в Золочеві Львівської області. У нас були туди три заїзди. Тобто ми всіх, хто зловживав, умовно кажучи, в основному це були мобілізовані, збирали в групи по зоні АТО і відправляли в Золочів", - розповів заступник командувача Нацгвардії з роботи з особовим складом Ярослав Сподар, повідомляє LB.ua.

У ротах статутного порядку проводили навчальні збори військових, які зловживають алкоголем, а також вони спілкувалися з капеланами, психологами, медиками, займалися фізкультурою і загартовуванням снігом.

За словами Сподара, ці заходи дозволили Нацгвардії практично побороти пияцтво й істотно знизити кількість правопорушень серед військових.

Раніше повідомлялося, що кількість не бойових втрат через зловживання алкоголем в зоні АТО у офіційній статистиці Міністерства оборони занижена. За інформацією окремих лікарів, що працювали в АТО, найчастіше смерті військових, які сталися внаслідок зловживання спиртними напоями приховують.