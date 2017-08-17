Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Нацгвардія створила спеціальні роти для боротьби з пияцтвом серед війсьових

Раніше Міноборони зобов'язало командирів створити в підпорядкованому колективі "атмосферу нетерпимості до пияцтва"
Національна гвардія створила роти статутного порядку для боротьби з пияцтвом серед військовослужбовців.
Нацгвардія створила спеціальні роти для боротьби з пияцтвом серед війсьових Фото: з вільних джерел

"Коли в нас пішло пияцтво, ми створили так звані "роти статутного порядку" в Золочеві Львівської області. У нас були туди три заїзди. Тобто ми всіх, хто зловживав, умовно кажучи, в основному це були мобілізовані, збирали в групи по зоні АТО і відправляли в Золочів", - розповів заступник командувача Нацгвардії з роботи з особовим складом Ярослав Сподар, повідомляє LB.ua.

У ротах статутного порядку проводили навчальні збори військових, які зловживають алкоголем, а також вони спілкувалися з капеланами, психологами, медиками, займалися фізкультурою і загартовуванням снігом.

За словами Сподара, ці заходи дозволили Нацгвардії практично побороти пияцтво й істотно знизити кількість правопорушень серед військових.

Раніше повідомлялося, що кількість не бойових втрат через зловживання алкоголем в зоні АТО у офіційній статистиці Міністерства оборони занижена. За інформацією окремих лікарів, що працювали в АТО, найчастіше смерті військових, які сталися внаслідок зловживання спиртними напоями приховують.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 08 2017 15:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.