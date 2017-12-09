Нацгвардія створює нові підрозділи на Одещині
Про це під час робочої поїздки до Одеси повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує прес-служба відомства.
"Одеський регіон – особливий, це пов’язано, в першу чергу, із кордоном із Придністров’ям, підвищенням рівня злочинності під час курортних сезонів. Лише цього року тут було близько 5 мільйонів відпочивальників. І це показало нам, що регіон потребує більшого рівня захисту", - сказав Яровий.
Саме тому нові підрозділи Національної гвардії України будуть створені в Ізмаїльському та Болградському районах Одеської області.
За словами командувача НГУ Юрія Аллерова, вже з понеділка заплановано інспектування військ, перевірка готовності до стратегічних навчань.
Нагадаємо, на аеродромі 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка почалася 1-а фаза міжнародних військових навчань Rapid Trident-2017.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа