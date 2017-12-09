Нацгвардія створює нові підрозділи на Одещині

Нові підрозділи Національної гвардії України будуть створені в Ізмаїльському та Болградському районах Одеської області

Нові підрозділи Нацгвардії будуть створені в Ізмаїльському та Болградському районах Одеської області

Про це під час робочої поїздки до Одеси повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує прес-служба відомства.

"Одеський регіон – особливий, це пов’язано, в першу чергу, із кордоном із Придністров’ям, підвищенням рівня злочинності під час курортних сезонів. Лише цього року тут було близько 5 мільйонів відпочивальників. І це показало нам, що регіон потребує більшого рівня захисту", - сказав Яровий.

Саме тому нові підрозділи Національної гвардії України будуть створені в Ізмаїльському та Болградському районах Одеської області.

За словами командувача НГУ Юрія Аллерова, вже з понеділка заплановано інспектування військ, перевірка готовності до стратегічних навчань.

Нагадаємо, на аеродромі 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка почалася 1-а фаза міжнародних військових навчань Rapid Trident-2017.