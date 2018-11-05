Нацполіція відкрила кримінальну справу за фактом втручання в діяльність Яценюка

Слідство також розглядає версію змови з метою його відставки

Національна поліція розпочала кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

"Після низки публікацій в ЗМІ і звернень народних депутатів Головним слідчим управлінням Національної поліції України розпочато кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність Арсенія Яценюка під час його перебування на посаді прем'єр-міністра України з метою перешкоджання його діяльності і подальшої відставки з посади голови уряду", - повідомляють на сайті НПУ.

Зазначають, що справу відкрито за ч.1 ст. 344 Кримінального кодексу (втручання в діяльність державного діяча).

Слідство також розглядає версію змови групи осіб для реалізації цього злочинного задуму.

"За попередніми висновками, вони здійснювали втручання шляхом підкупу громадян, організації проплачених мітингів і поширення дискредитаційної і неправдивої інформації в ЗМІ та через народних депутатів, експертів, інших осіб. За інформацією народного депутата Олександра Онищенка, тільки протягом 2015-2016 років на такі акції було витрачено понад 30 млн доларів", - зазначили в Нацполіції.

Нагадаємо, що Яценюк раніше заявив, що Онищенко веде проти нього "брудну і цинічну кампанію". Так він прокоментував звинувачення Онищенка в тому, що нібито у 2014 році передвиборна кампанія НФ здійснювалася за рахунок продажів "надлишків" видобутого газу.