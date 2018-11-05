Нацполіція відкрила кримінальну справу за фактом втручання в діяльність Яценюка
"Після низки публікацій в ЗМІ і звернень народних депутатів Головним слідчим управлінням Національної поліції України розпочато кримінальне провадження за фактом втручання в діяльність Арсенія Яценюка під час його перебування на посаді прем'єр-міністра України з метою перешкоджання його діяльності і подальшої відставки з посади голови уряду", - повідомляють на сайті НПУ.
Зазначають, що справу відкрито за ч.1 ст. 344 Кримінального кодексу (втручання в діяльність державного діяча).
Слідство також розглядає версію змови групи осіб для реалізації цього злочинного задуму.
"За попередніми висновками, вони здійснювали втручання шляхом підкупу громадян, організації проплачених мітингів і поширення дискредитаційної і неправдивої інформації в ЗМІ та через народних депутатів, експертів, інших осіб. За інформацією народного депутата Олександра Онищенка, тільки протягом 2015-2016 років на такі акції було витрачено понад 30 млн доларів", - зазначили в Нацполіції.
Нагадаємо, що Яценюк раніше заявив, що Онищенко веде проти нього "брудну і цинічну кампанію". Так він прокоментував звинувачення Онищенка в тому, що нібито у 2014 році передвиборна кампанія НФ здійснювалася за рахунок продажів "надлишків" видобутого газу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства