Нацполіція запустила на дорогах України "автобус-примару"
Запуск "автобуса-примари" - другий етап соціального проекту "Керуй", який стартував минулого року, щоб привернути увагу водіїв і пішоходів до безпеки дорожнього руху. Автобус спеціально обладнаний таким чином, щоб створювалося враження, ніби за кермом нікого немає, повідомляють на сайті Нацполіції.
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
""Некерований автобус" буде подорожувати по країні в пошуках найкращого водія. Мета проекту - звернути увагу на питання безпеки на дорогах та дотримання Правил дорожнього руху", - повідомили заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич і заступник керівника Кмес Фредрік Весслау.
За допомогою "автобуса-примари" правоохоронці хочуть звернутися до всіх водіїв із проханням бути відповідальними і дотримуватися правил дорожнього руху, підкреслив Фацевич.
"На жаль, з початку року на дорогах нашої країни сталося понад 122 тис. дорожньо-транспортних пригод. Майже 20 тис. - з постраждалими. І хоча порівняно з минулим роком кількість ДТП зменшилася на 10%, ця проблема залишається пріоритетною для поліції превенції. Адже ми говоримо про життя і здоров'я людей", - розповів керівник патрульної поліції.
Також, за його словами, з початку року було зафіксовано понад 800 тис. фактів перевищення швидкості і 94,5 тис. фактів керування автомобілем у стані сп'яніння.
"Автобус-примара" буде їздити по дорогах України і шукатиме найкращих водіїв, зазначив Весслау.
"Він буде зупинятися в різних містах, щоб зустрітися з "героями доріг" - простими українцями, які завдяки відповідальному водінню стануть справжнім прикладом для наслідування", - сказав він.
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