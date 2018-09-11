Нацполіція запустила на дорогах України "автобус-примару"

"Некерований" автобус буде подорожувати по країні в пошуках найкращого водія

Національна поліція України в рамках спільного з Консультативною місією Європейського Союзу проекту "Керуй" запустила на дорогах України "автобус-привид".

Запуск "автобуса-примари" - другий етап соціального проекту "Керуй", який стартував минулого року, щоб привернути увагу водіїв і пішоходів до безпеки дорожнього руху. Автобус спеціально обладнаний таким чином, щоб створювалося враження, ніби за кермом нікого немає, повідомляють на сайті Нацполіції.



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua

""Некерований автобус" буде подорожувати по країні в пошуках найкращого водія. Мета проекту - звернути увагу на питання безпеки на дорогах та дотримання Правил дорожнього руху", - повідомили заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич і заступник керівника Кмес Фредрік Весслау.

За допомогою "автобуса-примари" правоохоронці хочуть звернутися до всіх водіїв із проханням бути відповідальними і дотримуватися правил дорожнього руху, підкреслив Фацевич.

"На жаль, з початку року на дорогах нашої країни сталося понад 122 тис. дорожньо-транспортних пригод. Майже 20 тис. - з постраждалими. І хоча порівняно з минулим роком кількість ДТП зменшилася на 10%, ця проблема залишається пріоритетною для поліції превенції. Адже ми говоримо про життя і здоров'я людей", - розповів керівник патрульної поліції.

Також, за його словами, з початку року було зафіксовано понад 800 тис. фактів перевищення швидкості і 94,5 тис. фактів керування автомобілем у стані сп'яніння.

"Автобус-примара" буде їздити по дорогах України і шукатиме найкращих водіїв, зазначив Весслау.

"Він буде зупинятися в різних містах, щоб зустрітися з "героями доріг" - простими українцями, які завдяки відповідальному водінню стануть справжнім прикладом для наслідування", - сказав він.