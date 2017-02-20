Найбільшим покупцем української військової продукції є Росія, – SIPRI

Згідно з даними SIPRI, минулого року Україна експортувала до Росії продукції військового призначення на $169 млн

У минулому 2016 році найбільшим покупцем української продукції військового призначення стала країна-агресор Росія

Таку інформацію оприлюднило видання "Главком", посилаючись на дослідження авторитетної міжнародної установи – Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Згідно з даними SIPRI, минулого року Україна експортувала до Росії продукції військового призначення на $169 млн. Такі прибутки Україна не отримала навіть від Таїланду – єдиного покупця сучасних вітчизняних танків "Оплот".



Документ: SIPRI

Загалом за минулий рік поставки до Росії зросли на 72%. Цей показник став вищим навіть порівняно з часами президентства Віктора Януковича.

Згідно з доповіддю, найбільшим партнером росіян в Україні є "Мотор Січ".

Як пише видання, з цим документом журналісти зверталися до СБУ. Однак, там дали зрозуміти, що "не бачать нічого злочинного у співпраці української компанії з країною-агресором".

Нагадаємо, що українське ПАТ "Мотор Січ" може взяти участь в російсько-китайському проекті важкого вертольоту AHL та надати для нової машини турбо-двигуни АІ-136Т.

ПАТ "Мотор Січ" протягом травня - серпня 2015 року отримало підрядів від державної бюджетної установи "Спеціальний льотний загін "Росія" Управління справами президента РФ на суму 6,36 млн рублів.