Найвища в ЄС мінімальна зарплата становить 1999 євро

У Латвії і Литві мінімальна зарплата наразі становить 380 євро на місяць

Від 1 січня 2017 року в 22 країнах ЄС було встановлено мінімальну місячну зарплату.

Так, у Латвії і Литві мінімальна зарплата наразі становить 380 євро на місяць.

Менше вона тільки у Болгарії (235 євро) та Румунії (275 євро). Про це повідомила статистична служба Євросоюзу Eurostat, пише "Інтерфакс-Україна".

500 євро мінімалка не перевищує також у Чехії (407 євро), Угорщині (412 євро), Хорватії (433 євро), Словаччині (435 євро), Польщі (453 еврo) і Естонії (470 еврo).

Найвища в ЄС мінімальна зарплата - у Люксембурзі (1999 євро), Ірландії (1563 євро), Нідерландах (1552 євро), Бельгії (1532 р євро) і Німеччині (1498 еврo).

Найвища мінімальна місячна зарплата в ЄС у дев'ять разів перевищує найнижчу, а якщо відкинути відмінності в рівні цін у різних країнах, це співвідношення становить 1:3. Тобто в Болгарії це 501 стандарт паритету купівельної спроможності (СПКС), в Люксембурзі - 1659 СПКС.

Цей показник в Латвії - 553 СПКС - теж третій найменший в ЄС. У Литві він становить 625 СПКС, в Естонії - 645 СПКС.

Порівняно з 2008 роком мінімальна зарплата найбільше зросла в Болгарії (+ 109%), Румунії (+ 99%), Словаччини (+ 80%). В Естонії приріст склав 69%, в Латвії - 65%, в Литві - 64%. Єдина країна, де мінімальна зарплата за цей період знизилася, - Греція (-14%).

Мінімальна зарплата перевищує 60% від середніх доходів тільки в трьох країнах ЄС: Португалії (64%), Франції та Словенії (по 62%). У Латвії та Литві цей показник становить 52%, в Естонії - 40%.

В Австрії, Данії, Італії, Фінляндії, Швеції та на Кіпрі держава не встановлює мінімальну зарплату.

Нагадаємо, Україна посідає останнє місце серед європейських країн за рівнем зарплат.