БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНацагентство із запобігання корупції перевірить декларації судді Київського райсуду Полтави Андрія Антонова, який закрив справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАЗК перевірить декларації судді, який закрив справу Кернеса
Агентство збирається розпочати повну перевірку декларацій
Фото: nazk.gov.ua
Агентство збирається розпочати повну перевірку декларацій судді Антонова Андрія Володимировича за 2015, 2016 та 2017 роки, повідомляє прес-служба НАЗК.
Крім того, НАЗК перевірить декларації заступника голови Нацполіції - начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції Ігоря Купранця за 2017 рік та завідувача секретаріату комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності Ігоря Прийми за 2015, 2016 та 2017 роки.
Нагадаємо, Київський районний суд Полтави закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Геннадія Кернеса, якого разом з двома охоронцями звинувачували в побитті двох євромайданівців.
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