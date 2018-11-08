НАЗК перевірить декларації судді, який закрив справу Кернеса

Нацагентство із запобігання корупції перевірить декларації судді Київського райсуду Полтави Андрія Антонова, який закрив справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса.

Агентство збирається розпочати повну перевірку декларацій судді Антонова Андрія Володимировича за 2015, 2016 та 2017 роки, повідомляє прес-служба НАЗК.

Крім того, НАЗК перевірить декларації заступника голови Нацполіції - начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції Ігоря Купранця за 2017 рік та завідувача секретаріату комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності Ігоря Прийми за 2015, 2016 та 2017 роки.

Нагадаємо, Київський районний суд Полтави закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Геннадія Кернеса, якого разом з двома охоронцями звинувачували в побитті двох євромайданівців.