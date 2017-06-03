Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

НАЗК просить НАБУ перевірити суддю на Київщині, якого підозрюють в корупції

Суддя не подав свою декларацію
НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції) направило до НАБУ (Національного антикорупційного бюро України) висновок про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення стосовно судді Ржищівського міського суду.
НАЗК просить НАБУ перевірити суддю на Київщині, якого підозрюють в корупції Фото: з вільних джерел

Рішення про направлення матеріалів щодо судді до Національного антикорупційного бюро було ухвалено за результатами перевірки своєчасності подання е-декларації високопосадовця, повідомляє прес-центр Національного агентства з питань запобігання корупції.

НАЗК пояснює, що минулого року суддя повинен був подати свою декларацію за 2015 рік, адже на той час обіймав вказану посаду. Попри це, станом на 14-ту годину 24 лютого 2017 року його щорічна декларація була відсутня.

"Національне агентство з питань запобігання корупції вбачає у діях судді ознаки корупційного правопорушення, про що складено обгрунтований висновок, який направлено для розгляду до Національного антикорупційного бюро України", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що депутат Верховної Ради, заступник голови фінансового комітету Денис Дзензерський виявився фігурантом кримінального провадження, яке розслідує Національне антикорупційне бюро.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 03 2017 14:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.