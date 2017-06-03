НАЗК просить НАБУ перевірити суддю на Київщині, якого підозрюють в корупції
Рішення про направлення матеріалів щодо судді до Національного антикорупційного бюро було ухвалено за результатами перевірки своєчасності подання е-декларації високопосадовця, повідомляє прес-центр Національного агентства з питань запобігання корупції.
НАЗК пояснює, що минулого року суддя повинен був подати свою декларацію за 2015 рік, адже на той час обіймав вказану посаду. Попри це, станом на 14-ту годину 24 лютого 2017 року його щорічна декларація була відсутня.
"Національне агентство з питань запобігання корупції вбачає у діях судді ознаки корупційного правопорушення, про що складено обгрунтований висновок, який направлено для розгляду до Національного антикорупційного бюро України", - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, що депутат Верховної Ради, заступник голови фінансового комітету Денис Дзензерський виявився фігурантом кримінального провадження, яке розслідує Національне антикорупційне бюро.
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